Telefonunu birkaç dakikalığına müdürüne verdi, başına gelmeyen kalmadı

Show Haber'in aktardığına göre, İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı, çalıştığı şirketin iflas etmesiyle içeride kalan parasını kurtarmak istedi. Eski müdürü, Varıcı'nın parasını kurtaracağını bir de işsizlik maaşı bağlatacağını söyledi. Varıcı'nın elinden telefonu alan adam, kredi çekip kaşla göz arasında parayı kendi hesabına aktardı. Yaşadıkları karşısında şoke olan Varıcı, eski müdürünün bir an önce yakalanmasını istedi.



