Telefonunu birkaç dakikalığına müdürüne verdi, başına gelmeyen kalmadı
İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı, eski müdürüne telefonunu iki dakika için verdi. Saatler sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı.
Show Haber'in aktardığına göre, İstanbul'da yaşayan Öznur Varıcı, çalıştığı şirketin iflas etmesiyle içeride kalan parasını kurtarmak istedi. Eski müdürü, Varıcı'nın parasını kurtaracağını bir de işsizlik maaşı bağlatacağını söyledi. Varıcı'nın elinden telefonu alan adam, kredi çekip kaşla göz arasında parayı kendi hesabına aktardı. Yaşadıkları karşısında şoke olan Varıcı, eski müdürünün bir an önce yakalanmasını istedi.
İflas eden iş yerinden 8 bin TL'si almak isterken akılalmaz bir planla dolandırıldı. Müdürü 'İki dakika alabilir miyim' dediği telefonundan kredi başvurusu yaptı. 63 bin TL'yi kaşla göz arasında kendi hesabına aktardı. Genç kadın başına geleni saatler sonra anlayabildi.
Öznür Varıcı, bir zincir markette kasiyer olarak çalışıyordu. Şirketin batmasıyla tüm şubeler kapandı. Varıcı'nın da içeride 8 bin TL alacağı kaldı. Geçtiği hafta telefonu çaldı.
İddiaya göre arayan eski müdürüydü. Müdür içeride kalan parasının yanında işsizlik maaşı çıkartma vaadinde de bulundu. Buluşma ayarladı ama niyeti başkaydı.