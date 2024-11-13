Telefonunu Almak İsterken Kayalıklara Yuvarlandı, Sabaha Kadar Yardım Bekledi
Antalya'da dün gece saatlerinde cep telefonunu falezlere düşüren 61 yaşındaki Murat Karaca, aşağı inip almak isterken dengesini kaybedip düştü. Kayalıklara yuvarlanan talihsiz adam, sabaha kadar yaralı halde yardım bekledi. Başından yaralanan Karaca, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Murat Karaca, falezlere cep telefonunu düşürdü. Karaca, telefonunu alabilmek için falezlere inerken dengesini kaybedip, kayalıklara yuvarlandı.
SABAHA KADAR YARDIM BEKLEDİ
Sabah erken saatlere kadar mahsur kalan Karaca'nın yardım sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla kayalıklardan metrelerce inerek Murat Karaca'ya ulaştı ve sedyeyle yukarı çıkardı.
Sağlık ekibine teslim edilen Karaca'nın başından yaralandığı görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, “Aşağı inmeye çalışırken ayağım kaydı. Kayalıklara düştüm" dedi. Murat Karaca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA