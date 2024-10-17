Telefonun Parasını Ödemeyen İmam Hakkında Karar Verildi

İdare Mahkemesi, davacının eyleminin hırsızlık olarak nitelendirilemeyeceğini, dolayısıyla memurlukla bağdaşmayacak bir durum bulunmadığını savundu. Ancak Danıştay, İdare Mahkemesi'nin bu kararını hukuka aykırı buldu ve işlemin iptaline karar verdi.

Danıştay, davalı idarenin temyiz talebini reddetti ve ilk derece mahkemesinin iptal kararını onayladı. Bu karar, Danıştay’ın eylemin niteliğine dair yargılamasında adli ve idari yargı süreçlerinin farklılıklarını göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. İmamın durumu, hukuk sisteminin işleyişi ve memuriyet kuralları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.