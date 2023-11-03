Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu

Nazilli’de yakınlarının haber alamadığı 35 yaşındaki kadın, çilingir yardımı ile girilen evinde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Beste İçel adlı hayvansever kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye alındı.

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Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre, hayvanseverliği ile tanınan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Beste İçel’den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince Turan Mahallesi 352 Sokak üzerindeki evine geldi.

Telefonlara cevap vermediği gibi tek başına oturduğu evin çalınan ziline de çıkmayan kadının hayatından endişe eden yakınları durumu 112 Acil Servis’e ihbar ettiler. Bölgeye gelen ekiplerin nezaretinde çilingir yardımı ile içeri giren yakınları Beste İçel’i evin banyosunda hareketsiz vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Beste İçel’in hayatını kaybettiği tespit edilince olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı evde çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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