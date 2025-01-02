Telefonla Oğluyla Konuşuyor Sandı, Milyonlarından Oldu

Bursa'da 71 yaşındaki kadın gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı. Kendisini kadının oğlu olarak tanıtan dolandırıcılar, kadını 1 milyon 200 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılar tutuklanırken; polisler kadının parasını ele geçirip kadına teslim etti.

Telefonla Oğluyla Konuşuyor Sandı, Milyonlarından Oldu

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde oturan Sevim Y. (71), 28 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde tanımadığı bir numaradan arandı. Telefonu açan yaşlı kadını dolandırmak için plan yapan 2 şüpheliden Hasan P., telefonda, “Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver” dedi. Oğlunun aradığını zanneden kadın, bir süre sonra kapıya gelen şüpheli Uğur E.'ye parayı teslim etti.

Parayı verdikten sonra oğlunu tekrar arayan Sevim Y., parayı oğlunun istemediğini anlayınca hemen karakola müracaat etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izledikten sonra 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra İstanbul’a kaçtığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 dolandırıcıyı yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın ve nakit parayı yaşlı kadına teslim etti.

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Kaynak: İHA

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