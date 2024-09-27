Telefon Yeniletecek Gelişme: WhatsApp İçin Tarih Verildi Artık Bu Telefonlarda Çalışmayacak

WhatsApp, yaptığı açıklamada belirli cihazların artık uygulamayı desteklemeyeceğini belirtti. Bu karar, uygulamanın güncel özelliklerini sorunsuz bir şekilde sunabilmek ve kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla alındı. Hangi telefonların etkilendiği ile ilgili detaylar WhatsApp’ın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Eski model telefon kullanan kullanıcıların, uygulamanın çalışmaya devam edebilmesi için cihazlarını güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi