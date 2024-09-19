Telefon ve Bilgisayarlarımız Bomba Gibi Patlatılabilir mi? Uzmanlardan Korkutan Uyarı
Lübnan'da iki gün üst üste meydana gelen çağrı cihazı ve telsizlerin bomba gibi patlamasının ardından akıllara kullandığımız telefon ve bilgisayarlar geldi. Peki kullandığımız telefon ve bilgisayarlar da uzaktan bomba gibi patlatılabilir mi? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Lübnan’da iki gün üst üste yaşanan çağrı cihazı saldırıları, dünya gündemine oturdu. Hizbullah üyelerinin kullandığı cihazlar, dakikalar içinde patladı ve olaylarda çok sayıda kişi kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı. Güvenli iletişim sağlamak amacıyla tercih edilen bu cihazlar, beklenmedik bir şekilde büyük bir güvenlik açığına neden oldu.
CİHAZLAR PATLATILDI
17 Eylül 2024’te Lübnan'da Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan ‘Gold Apollo Rugged Pager AR924’ tipi çağrı cihazları, kısa bir süre içinde art arda patladı. Patlamalarda Hizbullah milletvekili Ali Ammar’ın oğlu hayatını kaybederken, İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Amani bir gözünü kaybetti. Aynı gün İsrail’in hedefinde olan cihazlar, ikinci gün de çeşitli bölgelerde telsiz cihazlarının patlamasıyla gündeme geldi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cihazı ise patlamalardan etkilenmedi.
SALDIRILAR NASIL YAPILDI?
Siber güvenlik uzmanları, çağrı cihazlarının eski teknolojiye sahip olmasının, bu cihazları güvenlik açısından zafiyete açık hale getirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, cihazların UHF ve VHF radyo dalgalarını kullanarak çalıştığını, bu dalgaların manipüle edilmesiyle cihazların aynı anda patlatılmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Bir uzman, "Cihazların içine bir düzenek yerleştirilirse, uzaktan gönderilen sinyalle hepsinin aynı anda patlaması ütopik bir senaryo değil" dedi.
CİHAZLARIN PATLAMA RİSKİ
Çağrı cihazları, II. Dünya Savaşı'nda askeri iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmış, sonrasında sivil alanda da yaygınlaşmıştı. Basit yapıları ve eski teknolojileri nedeniyle dinlemeye karşı daha güvenli oldukları düşünülse de, son saldırılar bu algıyı tamamen değiştirdi. Güvenlik uzmanı Osman Demircan, saldırıların hibrit bir yöntemle gerçekleştirildiğini ve bu cihazların üretim aşamasında tehlikeli bir düzenekle donatıldığını belirtti.
Yaşanan çağrı cihazı saldırılarının ardından birçok kişi, aynı riskin cep telefonları için de geçerli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Güvenlik uzmanları, cihazların tedarik zincirindeki zafiyetlerin bu tür saldırılara neden olabileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’de bu tür cihazların neredeyse hiç kullanılmadığını belirtti. ASELSAN’ın telsiz sistemlerinin güvenliğine dikkat çeken uzmanlar, yerli üretim teknolojilerin bu tür saldırılara karşı daha güvenli olduğunu söyledi. Demircan, "Eğer kendi teknolojimizi geliştiriyor olsaydık, böyle bir risk olmazdı" dedi.