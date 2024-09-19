Telefon ve Bilgisayarlarımız Bomba Gibi Patlatılabilir mi? Uzmanlardan Korkutan Uyarı

SALDIRILAR NASIL YAPILDI?

Siber güvenlik uzmanları, çağrı cihazlarının eski teknolojiye sahip olmasının, bu cihazları güvenlik açısından zafiyete açık hale getirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, cihazların UHF ve VHF radyo dalgalarını kullanarak çalıştığını, bu dalgaların manipüle edilmesiyle cihazların aynı anda patlatılmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Bir uzman, "Cihazların içine bir düzenek yerleştirilirse, uzaktan gönderilen sinyalle hepsinin aynı anda patlaması ütopik bir senaryo değil" dedi.

CİHAZLARIN PATLAMA RİSKİ

Çağrı cihazları, II. Dünya Savaşı'nda askeri iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmış, sonrasında sivil alanda da yaygınlaşmıştı. Basit yapıları ve eski teknolojileri nedeniyle dinlemeye karşı daha güvenli oldukları düşünülse de, son saldırılar bu algıyı tamamen değiştirdi. Güvenlik uzmanı Osman Demircan, saldırıların hibrit bir yöntemle gerçekleştirildiğini ve bu cihazların üretim aşamasında tehlikeli bir düzenekle donatıldığını belirtti.

Yaşanan çağrı cihazı saldırılarının ardından birçok kişi, aynı riskin cep telefonları için de geçerli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Güvenlik uzmanları, cihazların tedarik zincirindeki zafiyetlerin bu tür saldırılara neden olabileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’de bu tür cihazların neredeyse hiç kullanılmadığını belirtti. ASELSAN’ın telsiz sistemlerinin güvenliğine dikkat çeken uzmanlar, yerli üretim teknolojilerin bu tür saldırılara karşı daha güvenli olduğunu söyledi. Demircan, "Eğer kendi teknolojimizi geliştiriyor olsaydık, böyle bir risk olmazdı" dedi.