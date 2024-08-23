Telefon, Tablet ve Bilgisayar Alacaklar Dikkat! Artık Zorunlu

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışında önemli bir düzenlemeye giderek, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları gibi ürünlerin kaydedilmesini zorunlu hale getirdi. Yeni düzenleme, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Telefon, Tablet ve Bilgisayar Alacaklar Dikkat! Artık Zorunlu

Önceden, yenilenmiş teknolojik ürünlerin Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kaydedilmesi isteğe bağlıydı. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte bu kayıt işlemi artık zorunlu hale geldi. Firmalar, bu ürünleri satışa sunabilmek için kayıt işlemini tamamlamak zorunda olacak.

Show Haber’e açıklamalarda bulunan telefoncu Kenan Ertürk, düzenlemenin müşteriler açısından büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Ertürk, "Bu düzenleme sayesinde müşteriler, aldıkları cihazların Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu görebilecek ve bu durum onlara güven verecek" dedi.

Kayıt zorunluluğu, cep telefonları ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsollarını da kapsayacak. Bu adım, ikinci el teknolojik ürünler piyasasında güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Düzenleme, 3 ay içinde yürürlüğe girecek ve bu süre, firmaların yeni sisteme uyum sağlaması için bir hazırlık dönemi olarak değerlendiriliyor.

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