Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyarı: Yaşlılar Hedefte

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde vatandaşları bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütülüyor. Ekipler, telefon dolandırıcılığı vakalarına ve düğün, kına, asker eğlencesi gibi etkinliklerde yaşanan silah atma olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve broşür dağıtımı yaptı. Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığı bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların telefonla arandıklarında kişisel bilgilerini paylaşmamaları, kimlik numarası, banka hesap bilgileri gibi özel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Ayrıca, resmi kurumların telefon üzerinden para istemeyeceği ve herhangi bir cezai işlem için para talep etmeyeceği belirtildi. Bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşıldığında hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ekipler, etkinliklerde silah kullanılmaması yönünde bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor. Silah atılmasının hem can güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğu, hem de yasal olarak cezai yaptırımları olduğu vatandaşlara detaylı bir şekilde anlatıldı. Etkinliklerde havaya ateş açmanın son derece tehlikeli olduğu ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebileceği aktarıldı. Bu tür durumların yaşanmaması için vatandaşların duyarlı olması ve birbirlerini uyarmaları istendi. Ayrıca, bilgilendirici broşürler dağıtılarak, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla il genelinde bulunan noterleri ziyaret etti. Bu ziyaretler kapsamında, noterlerde işlem yapan vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Noterlerde yapılan bilgilendirmelerde, dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Dolandırıcıların genellikle telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden ulaştıkları ve çeşitli bahanelerle kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları anlatıldı. Vatandaşların bu tür girişimlere karşı tedbirli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği istendi.

Kaynak: İHA