Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Isparta merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Son Güncelleme:
Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Isparta merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ö'nün, telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıtıp, hesabındaki 3 milyon liranın başka bir hesaba transfer edildiğini belirterek şikayette bulunması üzerine, çalışma başlattı.

Ekipler Isparta merkezli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı.

İkametgahlarda yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 SIM kart, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 1 yabancı uyruklu şüpheli de sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor Meşhur Kanlıca Yoğurduna Lezzet Katan Sır! Taş Gibi Oluyor ve Sulanmıyor
Ordu'da İş Yeri Kurşunlanması Davasında 2 Kişi Tutuklandı Ordu'da İş Yeri Kurşunlanması Davasında 2 Kişi Tutuklandı
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Seyyar Satıcı ile Zabıta Arasında Gerginlik! Pala ile Saldırdı Seyyar Satıcı, Zabıtaya Pala ile Saldırdı