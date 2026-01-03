Teleferik ve Vapur Seferleri İptal
Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, teleferik ve vapur seferleri iptal edildi. Açıklama Büyükşehir Belediyesinden geldi.
Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır" ifadesine yer verildi.
Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
