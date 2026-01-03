Teleferik ve Vapur Seferleri İptal

Kocaeli'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, teleferik ve vapur seferleri iptal edildi. Açıklama Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Son Güncelleme:
Teleferik ve Vapur Seferleri İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır" ifadesine yer verildi.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Tunceli'de Vicdanları Yaralayan Görüntüler! Yavru Köpeğe Kar Üzerinde İşkenceye Kelepçe Yavru Köpeğe Kar Üzerinde İşkenceye Kelepçe
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne' Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! 'Seni Hazmedemiyorum Anne'
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon! 9 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon
ÇOK OKUNANLAR
Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta Patlama Sesleri ABD'nin 'Saldıracağız' Dediği Venezuela'da Art Arda Patlama Sesleri
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
200 Bin TL ve Üzerini Kapsıyordu: Para Transferleri İçin Yeni Karar Para Transferleri İçin Yeni Karar
Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon! 9 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon
Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne' Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! 'Seni Hazmedemiyorum Anne'