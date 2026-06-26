Tekstil Fabrikasında 25 İşçi Sudan Zehirlendi!

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında içme suyundan tüketen 25 işçi, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Tekstil Fabrikasında 25 İşçi Sudan Zehirlendi!
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Olay, sabah saatlerinde 5’inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. 25 işçi, tesisteki içme suyunu tükettikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesiyle Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan onlarca işçi tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İşçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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