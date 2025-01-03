Tekneleri Batan Balıkçıların İmdadına AFAD Yetişti

Olay, dün akşam saatlerinde, Kahta’ya 4 kilometre mesafedeki Atatürk Baraj Gölü'nde meydana geldi. Baraj kenarında piknik yapan Yusuf Orman ve Erdal Can, balık tutmak için tekneleriyle baraj gölüne açıldı.

Bir süre sonra su almaya başlayıp alabora olan tekneden düşen Yusuf Orman ve Erdal Can, göldeki adanın üzerine çıkarak 112'yi arayıp yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, ambulans ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.

“EKİPLERİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTULDUK”

Tekneyle göle açılan AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Erdal Can, “Piknik yaptıktan sonra balık tutmak için göle açıldık. Dönüş sırasında teknemiz su almaya başladı alabora oldu. Hemen yakın adaya çıktık. Soğuk hava nedeniyle çok üşüdük. Yardım ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtulduk" dedi.

Kaynak: DHA