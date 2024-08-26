Teknede Vahşet: Pala ve Bıçakla Saldırdılar!

Antalya'da bir grup tekne bastı. Pala, bıçak ve sopalarla düzenlenen saldırıda tekne sahibi ile biri 16 yaşında 3 çalışan yaralandı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Teknede Vahşet: Pala ve Bıçakla Saldırdılar!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Varyant Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki marinaya gelen Yaşar P. ve Mehmet D., 'Asena' isimli tur teknesine gitti. İkiliden biri, tekne sahibi İdris Ö.’ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine İdris Ö., tekneden gitmelerini istedi. Tekneden ayrılan Yaşar P. ile Mehmet D., kısa süre sonra kalabalık bir grup halinde ellerinde pala, bıçak ve sopalarla yeniden geldi.

Teknede Vahşet: Pala ve Bıçakla Saldırdılar! - Resim : 1

SUÇ ALETLERİYLE BERABER YAKALANDI

Taraflar arasında çıkan kavgada, tekne çalışanı Sezer A., tekne sahibi İdris Ö., teknede staj gören 16 yaşındaki Yılmaz Ö. ve Mustafa G. yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan Yaşar P. ve Mehmet D., Cumhuriyet Meydanı yakınlarında motorize polis timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletleriyle beraber yakalandı.

'BİRİSİ DENİZE DÜŞTÜ'

Kavgayı görenlerden Aydın Zengin, "Yat limanında teknelerin önünde kavga oldu. O esnada birisi denize düşünce, kavgayı fark ettim. Hemen uzaklaştım. Ambulans ve polisler geldikten sonra olay yerini terk ettim. Sadece birisinin denize düştüğünü ve iki grup arasında kavga olduğunu gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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