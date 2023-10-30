Tekne kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı'yla ilgili yeni gelişme

Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil.