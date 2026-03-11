Tekne Battı, Baba ve Oğlu Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu

Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarında batan teknedeki baba ve oğlu kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Altıntaş Mahallesi'nde balıkçılık yapan Semih Şen (44), babası Salih Şen (65) ile denize açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan tekne, denizin hafif dalgalı olması nedeniyle kısa sürede battı. Olay sırasında Semih Şen ile Salih Şen kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından baba ve oğlu Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

