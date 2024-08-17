Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tekirdağ'da Zehir Tacirlerine Yönelik Operasyon: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli ilçelerde operasyon düzenlendi.

Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde D.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 8 gram eroin ve 2 adet folyo (kullanma aparatı) ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkiinde , Çorlu 4 Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, sürücü S.K. ve yolcu olarak bulunan Y.Ç. ile E.Ş.'nin üzerinde 126 adet ekstazi hap, 2 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 TL para ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, E.A. isimli şahsın aracında 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde S.D. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin bulundu.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde yapılan aramada, E.A., M.T., ve Y.Y. isimli şahısların üzerinde 5 gram kenevir ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, Ü.Ç. isimli şahsın üzerinde 112 adet Lyrica 300 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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