Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi tutuklanırken, farklı miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 870 gram sentetik kannabinoid, 23 adet sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 10 bin 860 TL ele geçirildi.

Gerçekleştirilen baskınlarda B.G., T.G., G.B. ve Ş.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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