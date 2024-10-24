Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Birçok Kişi Hakkında İşlem

Tekirdağ'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Birçok Kişi Hakkında İşlem

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene Velimeşe Mahallesi'nde 22 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen üst aramasında F.Ç. isimli şahsın üzerinde 2 gram metamfetamin ve 4 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 22 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde T.A. ve R.Ö. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Birçok Kişi Hakkında İşlem - Resim : 1

Aynı tarihte, Çerkezköy Hallaçlı yolu mevkisinde S.A. isimli şahsın üst aramasında 3 gram esrar bulundu. Ergene Ulaş Mahallesi'nde ise 23 Ekim 2024 tarihinde A.S. isimli şahsın üst aramasında 2,5 gram eroin ve 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu olayların tümünde şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kilosu 2 bin TL, Bitlis'in Yüksek Kesimlerinde Üretiliyor! Tam Bir Prolin Deposu Kilosu 2 bin TL, Bitlis'in Yüksek Kesimlerinde Üretiliyor! Tam Bir Prolin Deposu
Ordu’da Firari 4 Kişi Yakalandı Ordu’da Firari 4 Kişi Yakalandı
Tesisatçıların Asla Söylemediği 6 Basit Yöntem Ortaya Çıktı: Damlatan Muslukları İlk Günkü Haline Çeviriyor Tesisatçıların Sakladığı 6 Basit Yöntem Ortaya Çıktı: Damlatan Musluklar İlk Günkü Haline Dönüyor
Bahçeli'nin Çağrısını Eleştirmişti! O İsim Görevden Alındı O İsim Görevden Alındı
Otomobildeki Çizikleri Tek Seferde Silen Yöntem: Arabalar Anında Eski Haline Dönecek Otomobildeki Çizikleri Tek Seferde Silen Yöntem: Arabalar Anında Eski Haline Dönecek
TUSAŞ Şehidi ve Eşinin Yürek Yakan Konuşması: Şansını Kaybettin Atakan.... TUSAŞ Şehidi ve Eşinin Yürek Yakan Konuşması: Şansını Kaybettin Atakan....