Teyzesini Öldürüp Kolonya ile Yaktı, Cenaze Evine Gidip Ağladı

Tekirdağ'da, İ.Ç. isimli kadın, teyzesini öldürdükten sonra cesedi kolonya ile yaktı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve parayı aldığı, cinayetin ardından da cenaze evine gidip ağladığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın ile eşi adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
Teyzesini Öldürüp Kolonya ile Yaktı, Cenaze Evine Gidip Ağladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüyler ürperten olay Olay, 9 Ocak'ta Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi.

4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP, KOLONYA İLE YAKMIŞ

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi. İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi.

CENAZE EVİNE GİDİP AĞLADI

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Tüyler Ürperten Cinayet! 4 Haftalık Bebeğini Mikrodalga Fırında ÖldürdüTüyler Ürperten Cinayet! 4 Haftalık Bebeğini Mikrodalga Fırında ÖldürdüDünya

Çifte Cinayetin Faili Yakalandı! Özel Ekip Kurulmuştu...Çifte Cinayetin Faili Yakalandı! Özel Ekip Kurulmuştu...Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ Cinayet
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
'Casperlar' Şüphelileri Adliyede 'Casperlar' Şüphelileri Adliyede
Bir Temizlik Ürünü İçin Daha Alarm! Satışı Yasaklandı, Toplatılıyor Bir Temizlik Ürünü İçin Daha Alarm! Satışı Yasaklandı, Toplatılıyor
Adıyaman'da Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var
Kıskanmak, Güller ve Günahlar, Nur Viral ile Sen İstersen... RTÜK Ceza Yağdırdı Kıskanmak, Güller ve Günahlar... RTÜK Ceza Yağdırdı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te! SGK Uzmanı İsa Karakaş Tek Tek Anlattı Emekliden Memura Torba Yasa Geliyor: Milyonların Gözü Meclis’te
Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alacak ve Satacak Herkesi İlgilendiriyor Tapu Masrafları Sil Baştan Değişti: Devlet Düğmeye Bastı! Ev Alıp Satacak Herkesi İlgilendiriyor
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması: 6’sı Asker 20 Şüpheli Gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na İhale Soruşturması
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün İfadesi Ortaya Çıktı! Savcılıkta Her Şeyi Anlattı
İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı İstanbul’un Bazı İlçelerinde Kar Yağışı Başladı