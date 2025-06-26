Tekirdağ'da Karaya Oturan Bahama Bayraklı Gemide İnceleme

Tekirdağ’da karaya oturan Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemide Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, detaylı inceleme gerçekleştirdi.

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Tekirdağ'da Karaya Oturan Bahama Bayraklı Gemide İnceleme
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen inceleme çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemiye çıkarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Öte yandan, Çanakkale’den bölgeye yönlendirilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır şekilde bekletiliyor. Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yüzdürme çalışması başlatılacak. Geminin işletmesinin bu süreyi beklediği öğrenildi.

7 METRE DERİNLİKTE

Dün Romanya’dan aldığı yükle Cezayir’e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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