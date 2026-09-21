Tekirdağ'da Kan Donduran Vahşet: Eşini Katledip Sabaha Kadar Başında Bekledi

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Kadın cinayetlerinin son adresi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi oldu... 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü'yü gece saatlerinde bıçakla karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN SABAHA KADAR BEKLEDİ

İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında eşini katleden Mehmet Ünlü, katlettiği eşinin cansız bedeninin başında bekledi. Yaklaşık 6 saat boyunca cesedin başında duran zanlı sabah saat 06.00 sıralarında oğlunu aradı ve "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polise teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Eve giren polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrollerde, Fadime Ünlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katil zanlısı Mehmet Ünlü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: DHA