Tekirdağ’da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma ekipleri ayçiçeği tarlasında kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda jeneratör, hilti ve kürekler ele geçirildi.

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Tekirdağ’da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı Mahallesi’nde kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Ekipler, ayçiçeği tarlası içerisinde tarihi eser arayan şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonda 1 jeneratör, 2 elektrikli hilti ve 2 kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., M.C., O.K. ve Ş.D. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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