Tekirdağ’da İşçi Servisi İle Kamyon Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyon çarpıştı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi.

Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

