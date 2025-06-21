Tekirdağ'da Gıda Deposunda Yangın Paniği

Tekirdağ'da bir gıda deposunda çıkan yangın panik yarattı. Ekiplerin müdahalesi sonra yangın büyümeden söndürdü.

Tekirdağ'da Gıda Deposunda Yangın Paniği
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir gıda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki ürünlerin büyük bölümü zarar gördü.

Kaynak: İHA

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