Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletten Fırladı!

Tekirdağ'da aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletten Fırladı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde M.G. idaresindeki motosiklet Erbay Caddesi'nden Aşıklar Sokak üzerine dönmek istediği sırada aynı istikamette cadde üzerinden gelen S.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle S.K. motosikletten fırlarken diğer motosiklette bulunan M.G. ve S.G yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kaza ani ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken M.G. ve S.G. ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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