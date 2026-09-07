Tekirdağ'da Can Pazarı, Son Anda Kurtarıldılar

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Tekirdağ'da kuvvetli poyraz etkili oldu.

DALGALI HAVADA DENİZE GİRİP CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Deniz ulaşımının da olumsuz etkilendiği Tekirdağ'da 4 arkadaş Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde denize girdi. Bu kişilerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden kıyıdaki vatandaşlar, denize girip onları sudan çıkardı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu 3 kişinin durumunun iyi olduğu, 1’inin ise hastaneye götürülerek tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA