Tekirdağ'da Aile Faciası! Okul Müdiresi 17 Yaşındaki Oğlu Tarafından Uykusunda Katledildi

Tekirdağ'da 17 yaşındaki bir genç, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra babası, amcası yengesi ve dedesini de bıçakla yaraladı. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.

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Tekirdağ'da Aile Faciası! Okul Müdiresi 17 Yaşındaki Oğlu Tarafından Uykusunda Katledildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı. Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

Tekirdağ'da Aile Faciası! Okul Müdiresi 17 Yaşındaki Oğlu Tarafından Uykusunda Katledildi - Resim : 1

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Tekirdağ'da Aile Faciası! Okul Müdiresi 17 Yaşındaki Oğlu Tarafından Uykusunda Katledildi - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da Aile Faciası! Okul Müdiresi 17 Yaşındaki Oğlu Tarafından Uykusunda Katledildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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