Tekirdağ’da 5. Kattan Düşen Genç, Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda, bir binanın 5. katından düşen 25 yaşındaki genç, park halindeki otomobilin tavanına çarparak ağır yaralandı.
Olay, saat 01.15 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İ.C.Ö. isimli genç adam henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 5. katından aşağıya düştü. Talihsiz genç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.C.Ö.’nün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
