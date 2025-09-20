Tekirdağ’da 5. Kattan Düşen Genç, Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda, bir binanın 5. katından düşen 25 yaşındaki genç, park halindeki otomobilin tavanına çarparak ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Tekirdağ’da 5. Kattan Düşen Genç, Park Halindeki Aracın Üzerine Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 01.15 sıralarında Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İ.C.Ö. isimli genç adam henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 5. katından aşağıya düştü. Talihsiz genç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.C.Ö.’nün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda Yürekler Ağza Gelmişti: Gemi Kaptanlarına Verilen Ceza Belli Oldu Gemi Kaptanlarına Verilen Ceza Belli Oldu
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Tekirdağ'da Fabrika Yangını! Yüzlercesi Kül Oldu Tekirdağ'da Fabrika Yangını! Yüzlercesi Kül Oldu
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı