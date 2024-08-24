Tekirdağ'da 2 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 1 Gözaltı

Tekirdağ'da kamyon ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu bir sürücü hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 2 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 1 Gözaltı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Gürkan Karaman'ın kullandığı 59 SA 547 plakalı kamyonet ile S.M. yönetimindeki 59 AFT 138 plakalı kamyon Ahi Mehmet Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Karaman, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Yozgat'ta Otomobiller Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var Yozgat'ta Otomobiller Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
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