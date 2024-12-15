Tekirdağ'da 150 Tarihi Eser ve 80 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve operasyonda düzenlendi. Bu çerçevede çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ'da 150 Tarihi Eser ve 80 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara’nın Kozyörük Mahallesi'nde Y.G.'ye ait ev ve eklentilerde arama yaptı. Aramalarda 150 adet tarihi obje, 80 adet sikke ve 2 adet dedektör ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin tarihi ve kültürel değerinin tespiti için müze yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Şüpheli Y.G. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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