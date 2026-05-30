Tekirdağ-İstanbul Hattında Kamyon ve Tankerlere 'Bayram' Yasağı

Tatilcilerin dönüş yolculuğuyla birlikte Marmara Bölgesi'ndeki ana arterlerde trafik alarmı verilirken, İçişleri Bakanlığı lojistik hatlara yönelik kritik bir kısıtlama kararı aldı. İstanbul'un batı kapısı konumundaki Tekirdağ'da, ağır vasıtaların yarattığı yoğunluğu sıfıra indirmek amacıyla bugün itibarıyla denetim operasyonu başlatıldı.

YASAK YARIN GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen acil trafik eylem planı kapsamında devreye alınan yasağın detayları şu şekilde:

Bugün başlayan ağır tonajlı araç kısıtlaması, yarın saat 01.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanmaya devam edecek. D-110 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan kamyon, çekici, tır ve tanker gibi tüm büyük araçlar durduruluyor.

GEÇİŞLERE İZİN VERİLMİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, bayram tedbirleri kapsamında sahaya dev bir kadro sürdü. 30 ekip ve 82 trafik personeli, Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan 7 ana ışıklı kavşakta nöbet tutuyor.

Özellikle Sultanköy Kavşağı'nda barikat kuran trafik polisleri, ağır tonajlı araçların sahil şeridinden ve ana arterlerden İstanbul yönüne ilerlemesine kesinlikle izin vermiyor.

'TEM OTOYOLU' VE ALTERNATİF GÜZERGAH ROTASI

Trafik ekipleri, ceza almamaları ve mağdur olmamaları için ağır vasıta sürücülerini alternatif yollara yönlendiriyor.

İstanbul istikametine gitmek zorunda olan ağır tonajlı araç sürücülerine, Muratlı güzergahını kullanarak TEM Otoyolu'na bağlanmaları talimatı veriliyor. Sanayi bölgeleri olan Çorlu ve Çerkezköy yönüne hareket edecek sürücülerin ise sahil yolunu işgal etmemeleri, bunun yerine Köseilyas Mahallesi güzergahını tercih etmeleri önemle tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA