Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi’nde 79 yıldır devam eden bayramlaşma geleneği, Kurban Bayramı’nda da yaşatıldı. Mahallelinin kendi aralarında topladığı paralarla alınan hediyeler, çocuklara dağıtıldı.

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Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi, 79 yıllık bayramlaşma geleneğini bu Kurban Bayramı’nda da sürdürdü. Mahalle sakinleri, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri çocuklara dağıtarak bayram sevincini paylaştı. Etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da katılarak çocuklarla ve ailelerle bir araya geldi.

Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği - Resim : 1

Merkez Camisi önünde toplanan mahalleli, öğle namazının ardından ellerinde torbalarla bekleyen çocuklara şeker, çikolata ve fıstık gibi hediyeler dağıttı. Ahimehmet Mahallesi Muhtarı Nevzat Mercan, geleneğin 79 yıldır devam ettiğini belirterek, “Bu bizim çocukluğumuzdan beri süregelen bir gelenek. Artık diğer köylere de örnek oluyor. Eskiden mezarlıkta yapıyorduk, şimdi meydanda yapıyoruz. Ben 59 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu böyle” dedi.

Tekirdağ Ergene’de 79 Yıllık Bayramlaşma Geleneği - Resim : 2

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da bayramlaşma geleneğinin mahallede uzun yıllardır sürdüğünü vurgulayarak, “Bayramın ilk günü çocuklar cami avlusunda toplanır, büyüklerin getirdiği hediyeler dağıtılır. Bugün de çok kalabalık, çocuklar çok heyecanlı. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da bayram sevincini dile getirdi. 7 yaşındaki Nisa Mina Dur, “Bayram çok güzel geçiyor, her bayram geliyorum, şeker veriyorlar, çok mutluyum” derken, 10 yaşındaki Emre Peyami Safa, “Her bayram geliyorum, tanıdıklarım geliyor, çok güzel bir duygu” dedi.

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Kaynak: İHA

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