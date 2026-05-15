Tekir Gölü'nde Zamanla Yarış! Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

Erciyes Kayak Merkezi eteklerindeki Tekir Gölü’nde botla açıldıktan sonra mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Gölü’nde botla açılan 3 genç, geri dönüş sırasında yaşanan arıza nedeniyle gölde mahsur kaldı. Olay, saat 20.00 sıralarında 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’ndaki Tekir Gölü’nde meydana geldi. A.G., A.P. ve E.K.D. (17), botla göle açıldıktan bir süre sonra küreklerinden birinin kırılması sonucu geri dönemedi.

KONTEYNERİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Karların erimesiyle su altında kalan bir konteynerin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından suya indirilen botla gölde mahsur kalan 3 genç kurtarıldı. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan gençlerin ayakta yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Etiketler
Kayseri
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Düden Falezlerinde Feci Ölüm! Telefonla Konuşurken Düştü Düden Falezlerinde Feci Ölüm! Telefonla Konuşurken Düştü
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Sahte İlanlı Siber Dolandırıcılık Ağına Darbe: 11 Şüpheli Tutuklandı Sahte İlanlı Siber Dolandırıcılık Ağına Darbe: 11 Şüpheli Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Yapay Zeka Destekli Takip, Onlarca Tutuklama 35 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
Kadir İnanır Yoğun Bakımda: İlk Açıklama Geldi Kadir İnanır Yoğun Bakımda
Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Evinin Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası