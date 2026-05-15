Tekir Gölü'nde Zamanla Yarış! Mahsur Kalan Gençler Kurtarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Gölü’nde botla açılan 3 genç, geri dönüş sırasında yaşanan arıza nedeniyle gölde mahsur kaldı. Olay, saat 20.00 sıralarında 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’ndaki Tekir Gölü’nde meydana geldi. A.G., A.P. ve E.K.D. (17), botla göle açıldıktan bir süre sonra küreklerinden birinin kırılması sonucu geri dönemedi.

KONTEYNERİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Karların erimesiyle su altında kalan bir konteynerin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından suya indirilen botla gölde mahsur kalan 3 genç kurtarıldı. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan gençlerin ayakta yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.