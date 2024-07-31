Tekeri Patlayan Araç Su Kanalına Uçtu: Sürücü Yaralı

Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan B. B. idaresindeki otomobil sürücüsü Reşadiye rampasına geldiği esnada arka tekerin patlaması sonucu savrularak yol kenarında bulunan su tahliye kanalına düştü.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA