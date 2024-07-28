Tekel Bayisinde Dehşet! Yasak Saatte İçki Satmayan İşletmeciyi Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

Ankara’da uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi, saat 22.00’den sonra kendisine alkollü içki satamayacağını söyleyen tekel bayisi işletmecisini öldürdü, kardeşini ise yaraladı. Saldırgan olayın ardından jandarma tarafından yakalandı.

Tekel Bayisinde Dehşet! Yasak Saatte İçki Satmayan İşletmeciyi Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

Ankara'da Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı.

Tekel bayi işleten Ümit Kaya ve kardeşi Kazım Kaya, dükkanı kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada aynı mahallede oturan Mete Atak, içki almak istedi. Ümit Kaya, saatin geç olduğunu belirterek satış yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mete Atak, üzerinde bulunan bıçakla Ümit ve Kazım Kaya'ya saldırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ DE TEHDİT ETTİ

Sağlık görevlilerini de bıçakla tehdit eden Atak, jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 9 yerinden bıçaklanan Ümit Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazım Kaya ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazım Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Ümit Kaya'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Temelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki Mete Atak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'SÜREKLİ UYUŞTURUCUYLA GEZİYORDU'

Kaya kardeşlerin akrabası Ferhat Berber, Mete Atak'ın uyuşturucu etkisinde olduğunu belirterek, "3 çocuğu yetim kaldı. Zaten son 25 gündür belliydi bunun ne yapacağı. Kemerli Jandarması, bunu uyuşturucu ile yakaladı. Niye salıyorsun geri? Tut ki millete zarar vermesin. Sürekli geliyordu, burada uyuşturucuyla dolanıyordu. Daha 1 hafta önce 60 yaşında insanlara saldırdı. Burası, ufak bir yer. 9 bin nüfusu olan bir yer. Tanıyor herkes birbirini. O çocuğa da yardım etmişliği var Ümit'in. 'Ailesi aç kaldı, susuz kaldı' diye para vermiş insan" dedi.

Kaynak: DHA

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