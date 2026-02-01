Tekel Bayisinde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana Kozan’da bir tekel bayisinde çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Çomak hayatını kaybetti, iş yeri sahibi M.Ö. ağır yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde bıçaklı kavga çıktı. Olay, akşam saatlerinde Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y. adlı iki kişi, girdikleri tekel bayisinde iş yeri sahibi M.Ö. ve Mustafa Çomak ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüphelilerin bıçakla saldırdığı öne sürüldü.

2 ŞÜPHELİ KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında Mustafa Çomak ve M.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çomak olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan M.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kavga sırasında yaralandıkları iddia edilen 2 şüpheli de olay yerinden kaçtı. Mustafa Çomak’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

