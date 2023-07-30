Tekel bayi saldırganlarından biri yakalandı

Akşam saatlerinde geldikleri tekel bayide iki genci öldüren ve bir genci yaralayanlardan Tarık Ö. yakalandı. Diğer üç kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Tekel bayi saldırganlarından biri yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde korku dolu anlar yaşandı.

Sosyal medyaya da düşen olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bölgede bulunan bir iş yerine gelen 4 kişi, adeta dehşet saçtı. Kasa tarafına yönelen şahıslar, işletmeci genç çocuğu sıkıştırmaya başladı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Ardından tansiyonun bir anda alevlenmesiyle silah sesleri duyuldu.

Dükkanda bulunan 20 yaşındaki Batuhan Bayındır, 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen ve çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından şüpheliler kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bunun üzerine polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü ve iki genci öldüren ve bir genci yaralayanlardan Tarık Ö. yakalandı.

Diğer üç kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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