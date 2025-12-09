Tehlikeli Virüste Yeni Varyant Alarmı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kısa süre önce Asya’ya seyahat eden bir kişide rekombinant bir mpox türü belirlendiğini duyurdu. Yetkililer, bu yeni varyantın gen diziliminde hem Clade Ib hem de Clade IIb’e ait özelliklerin birlikte görüldüğünü bildirdi.

Her iki Clade’ın da hâlihazırda dolaşımda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun şaşırtıcı olmadığı, mpox virüsünün evrim geçirme potansiyelinin sürdüğü ve genomik takip çalışmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bölüm Başkanı Dr. Katy Sinka, “Genomik testlerimiz sayesinde bu yeni mpox türünü tespit edebildik. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha ileri analizler mpox'un nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Mpox, çoğu kişi için hafif olsa da şiddetli de olabilir. Aşı olmak, hastalığa karşı kendinizi korumak için kanıtlanmış etkili bir yoldur, bu nedenle uygunsanız aşı olmayı unutmayın” dedi.

Kaynak: DHA