Teğmenlerin Avukatı İlk Kez Duyurdu: '1 ve 2 Sicil Amirleri Olumsuz Kanaat Yazmadılar Diye…'

Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlere başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan Avukat Serdar Öztürk, dosyanın geri gönderildiğini ve yeni amirlerine baskı yapıldığını duyurmuştu. Konuya ilişkin bir açıklama daha yapan Avukat Öztürk, ihracı istenen teğmenler için 'baskı yapmayın' çağrısı yaptı.

Öztürk, sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) hukuk vurgusu yaptığı şöyle bir paylaşımıyla şunları söyledi:

'SİCİL AMİRLERİNE BASKI YAPMAYIN'

"İstiklal Marşı korkma diye başlar hiçbir disiplinsizliği olmayan teğmenlerimizi TSK'dan atmak için hukuk dışı yollara başvurmanıza gerek yok!

Teğmenlerin 1 ve 2 sicil amirleri olumsuz kanaat yazmadılar diye YDK'da atamayacaksanız bunu düzeltmek için sicil amirlerine baskı yapmayın."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ihracı istenen teğmenlerin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) gitmedi.

YDK’ye gitmesi beklenen dosya Kara Harp Okulu’na geri gönderildi. Dosyanın teknik eksikler nedeniyle iade edildiği belirtildi.

'BASKI YAPILIYOR'

Avukat Serdar Öztürk ise konuya ilişkin olarak farklı bir iddiada bulunarak, “Sicilleri bu haldeyken dosya YDK’ya gitseydi uzaklaştırma yapamayacaklardı. Sicil değişikliği için dosyalar okula gönderildi. Tabur Komutanı, 58. tugaya gönderilmişti. Yeni gelen amir 3 ayı doldurmadığı için sicil veremez normalde. Şimdi vermesi için ona da baskı yapılıyor” demişti.

'AMİRE SİCİL YAZMASI İÇİN BASKI YAPILIYOR'

Teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk dosyanın sicil değişikliği amacıyla gönderildiğini ifade eden Öztürk, şunları söylemişti:

“Sicilleri temiz. Bu haldeyken YDK ayırma işlemi yapamaz. Sicilleri ‘olumsuz’ yazmak için geri gönderdiler. Olayların ardından Tabur Komutanı, 58. tugaya gönderilmişti. Yerine gelen amir 3 ayı dolduramadığı için sicil yazamaz. Ancak şu an onun üstünde de yazması yönünde baskı kuruluyor. Siviller askeriyeye girdi ve yönlendiriyor resmen.”