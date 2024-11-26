Teğmenlere Destek Veren Cumhuriyet Savcısı Açığa Alındı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası kılıçlarını kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenler ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Teğmenlere destek veren Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çağlayan HSK kararıyla açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre; HSK, savcı Mehmet Çağlayan'ın Sinan Ateş cinayeti ve Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay hakkındaki görüşleri ile 'Kurumlara, resmi işlemlere ve kamu görevlilerine hiçbir güven kalmamış', 'Topraklar satılıyor, işgal ediliyor, demografik yapı bozuluyor. Devletin, kurum ve kuruluşların içi boşaltılıyor' ve 'Adaleti olmayan devletin büyük bir çeteden farkı yoktur' ifadelerini içeren çeşitli tarihlerdeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

HSK, incelemesi sonucu Mehmet Çağlayan'ın açığa alınmasına karar verdi.

TEĞMENLERE DESTEK VERMİŞTİ

Teğmenlere destek veren Mehmet Çağlayan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm askerler Atatürk'ün askeridir! Yemin töreninde bunu haykıran teğmenlerimiz ne kanuna aykırı davranmış ne de disiplinsizlik yapmışlardır. Uyarma cezasının dahi kabulü mümkün değildir. Ceza verilmesi için baskı uygulanan kurul üyeleri varsa, bunu paylaşarak istifa etmelidir."

Kaynak: AA