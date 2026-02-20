Tefecilere Şafak Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’te Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Tefecilik gerekçesiyle düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişekler ile çok sayıda çek, senet ve adi sözleşme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 7’si tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA