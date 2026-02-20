Tefecilere Şafak Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis’te tefecilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Son Güncelleme:
Tefecilere Şafak Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’te Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Tefecilik gerekçesiyle düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişekler ile çok sayıda çek, senet ve adi sözleşme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 18 kişiden 7’si tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da 100 Milyon TL'lik Tefecilik OperasyonuSakarya'da 100 Milyon TL'lik Tefecilik OperasyonuGüncel

İki İlde Tefecilere Yönelik Operasyon! 25 Milyarlık Para Trafiği Ortaya Çıktıİki İlde Tefecilere Yönelik Operasyon! 25 Milyarlık Para Trafiği Ortaya ÇıktıGüncel

Başkentte Tefecilik Operasyonu... 17 Şüpheli TutuklandıBaşkentte Tefecilik Operasyonu... 17 Şüpheli TutuklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bitlis
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hacıosman'da İntihar... Raylara Atlayan Kadın Kurtarılamadı Hacıosman'da İntihar... Raylara Atlayan Kadın Kurtarılamadı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bu köy 67 Yıldır Kayıyor: Valilik Olayın Aslını Paylaştı Bu köy 67 Yıldır Kayıyor: Valilik Olayın Aslını Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Su Kaynaklarında Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi? O Bölgede Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi?
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı