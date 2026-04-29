Tedesco Son Kez Samandıra'da! Fenerbahçe'ye Veda Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararı alınmıştı.

TEDESCO SON KEZ SAMANDIRA'DA

İşlemlerin resmiyete dökülmesinin ardından İtalyan teknik adam bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek futbolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

TARAFTARLARLA DA VEDALAŞTI

Yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco için tesislere geldi. Tedesco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşmasının ardından, tesis dışında taraftarlarla da bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco’nun, tesislerden ayrılırken, duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA-DHA-İHA