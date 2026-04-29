Tedesco Son Kez Samandıra'da! Fenerbahçe'ye Veda Etti

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. İtalya teknik adam ayrıca tesislerin önünde kendisini bekleyen Fenerbahçe taraftarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararı alınmıştı.

TEDESCO SON KEZ SAMANDIRA'DA

İşlemlerin resmiyete dökülmesinin ardından İtalyan teknik adam bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek futbolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı.

TARAFTARLARLA DA VEDALAŞTI

Yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco için tesislere geldi. Tedesco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşmasının ardından, tesis dışında taraftarlarla da bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco’nun, tesislerden ayrılırken, duygusal anlar yaşadığı görüldü.

