TCG Anadolu gemisinde 100’üncü yıl töreni

TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayasıyla tören düzenlendi. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen gönderdiği mesaj okundu.

Son Güncelleme:
TCG Anadolu gemisinde 100’üncü yıl töreni

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı TCG Anadolu gemisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gemideki törene üst düzey rütbeliler ve gemi personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına ithafen gönyerdiği mesaj okundu. Tören, 100. Yıl Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cumhuriyet
Son Güncelleme:
MSB duyurdu: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit yapılacak İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit yapılacak
Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip geldi! Kimsenin beklemediği şey... Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip geldi! Kimsenin beklemediği şey...
Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı: 12 yılın sonunda başarı gelseydi yanında olacaktık Kılıçdaroğlu'na 'seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar' yanıtı
Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri ayakta alkışlandı
ÇOK OKUNANLAR
Günün manşetleri: Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü? Gazeteler Cumhuriyet'in 100. yılını nasıl gördü?
Piyasa uzmanı Hatice Kolçak net konuştu, gram altın için rakam verdi: Rekor yolda Piyasa uzmanı Hatice Kolçak net konuştu, gram altın için rakam verdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: TÜVTÜK'ten kritik karar
Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu: 'Belki Doğukan yardım eder' Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için 'vasiyeti' gündem oldu
Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu Fatih Altaylı: Bence çok iyi oldu