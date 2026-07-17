TBMM'ye 3'ü Özgür Özel'e Ait Olmak Üzere 9 Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu

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TBMM Başkanlığı'na ulaşan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

3'Ü ÖZEL'E AİT 9 DOSYA TBMM'YE SUNULDU

Tezkerelere göre, hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şu isimler oldu:

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya), CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.

Kaynak: ANKA