TBMM'de Tarihi Gün! 'Çerçeve Yasa'nın İlk Bölümü Kabul Edildi

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TBMM Genel Kurulu bugün kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni görüşüyor. Parti grupları sırasıyla söz alarak yasa önerisine dair düşüncelerini dile getirdi. Bu oturumun ardından teklif görüşülmeye başlandı.

20.30 İLK 6 MADDE KABUL EDİLDİ

Çerçeve yasanın ilk 6 maddesini oluşturan birinci bölüm Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İkinci bölümün görüşmelerine geçildi.

19.10 OTURUMA ARA

Oturuma 5 dakika ara verildi.

17.20 TEKLİF İÇİN İLK OYLAMA

Kanun teklifi oylaması yapıldı. İYİ Parti grubu maddelere geçilmesinin açık oylama şeklinde yapılmasını isteyen bir önerge verdi. Oylamanın elektronik ortamda yapılması kabul edildi. Yapılan oylamada, 297 milletvekili oy kullandı. 269 kabul, 28 ret oyu verildi.

16.53 GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

'Çerçeve yasa' teklifinin bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.

15.30 BEDELİ NE OLURSA OLSUN BAŞARACAĞIZ'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Raporumuza da yansıdı. Gerçekten çok emek sarf edilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. 60 sayfalık kendi raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız "Türkiye'nin kaybetmesine tahammülümüz yok. Umutsuzluğa tahammülümüz yok. Türkiye'ye yeni ufuklar açmak istiyoruz. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Bedeli ne olursa olsun başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bütünleşme projesini hep birlikte başaracağız."

15.10 'BEN VE YÖNETİCİ ARKADAŞLARIM 'EVET' DİYECEĞİZ'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasa kararını açıkladı: "Ben ve yönetici arkadaşlarım 'evet' diyeceğiz. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır"

14.50 'SÜREÇ TÜRKİYE'NİN BÜTÜNLEŞMESİNE FIRSAT SUNACAK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise konuşmasında "Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve tarihin önünü açmalıdır. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır. Çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor. Tek bir amacımız var o da başka acıların yaşanmamasıdır. Bu süreç Türkiye'nin bütünleşmesine, ortak yaşama fırsat sunacak. Bu yasada eksikler ve eleştiriler yok değil. İlk aşamanın ölçütleriyle nihai amacın ölçütlerini karıştırmamalıyız. Bugün atılan bir temeldir" ifadelerini kullandı.



14.33 FETİ YILDIZ: BİR DEVLET POLİTİKASIDIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye vizyonu, salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır" dedi.

14.05 'CHP OLARAK EVET OYU VERECEĞİZ'

CHP Grubu adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Barış onurlu bir barıştır. Herkes müsterih olsun. Kazanan Türkiye olacaktır. CHP olarak teklife evet oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

13.40 İYİ PARTİ KAPILARI KAPATTI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu teklifin altına imza atarken, komisyonda evet oyu verirken, bir kez olsun o yemin hiç mi aklınıza gelmedi? Peki bugün burada, o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife “evet” mi diyeceksiniz? Biz, HAYIR diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda, namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız" ifadelerini kullandı.

13.35 YENİ YOL'DAN DESTEK KARARI

Yeni Yol Grubu adına konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz. Desteğimiz Türkiye'nin meselelerini Türkiye'nin iradesiyle çözebilme çabasınadır" dedi.

13.20 AK PARTİ'NİN GRUP ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde görüşmeler, 11 Ağustos Salı ve 12 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

12.40 DEM PARTİLİLER BAHÇELİ'YLE TOKALAŞTI

DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı heyeti, kuliste MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına gelip tokalaştı. DEM Partili Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun" dedi.

🔴 DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı heyeti, kuliste MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanına gelerek tokalaştı. DEM Partili Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun" dedihttps://t.co/zJidFbBvqe pic.twitter.com/yMPVjwN166 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 10, 2026

12.00 'TARİHİN ÇÖP TENEKESİNE ATACAĞIZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül "Sevr emperyalistlerin projesiydi. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da bugün çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesini yaptı.

11.45 YENİ PARTİ'NİN KARARINI ÖZGÜR ÖZEL DUYURACAK

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir "Bu kanun teklifi ile ilgili olarak biz eleştirilerimizi gündeme getirdik. Bu teklifin geliş biçimi önemli eksiklikler olmuştur. Partimizin tutumunu Genel Başkanımız değerlendirecek ve paylaşacaktır" dedi.

11.43 'GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUM'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise sürece ilişkin; "Gelin bu tarihi sürece hep birlikte katkı sunalım. Farklılıklarımızı koruyarak ortaklaşabileceğimiz alanları büyütelim. Eleştirilerimizi süreci güçlendiren önerilere dönüştürelim. Barışın toplumsal iradesini Meclis’in ortak iradesiyle buluşturalım. Barışın kazananı 86 milyonuyla bir bütün Türkiye olacaktır. Barış gençlerin bu ülkede umutla yaşayabilmesinin, geleceğini başka ülkelerde aramamasının anahtarıdır… Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokratik cumhuriyet hedefiyle hep birlikte inşa edelim. Bu inançla bugün atacağımız adımın halklarımız için kalıcı barışın, demokratik toplumun, özgür yarınların güçlü bir başlangıcı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

11.40 CHP'DEN 'DESTEK VERECEĞİZ' AÇIKLAMASI

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli şu açıklamalarda bulundu:

"Görüşülmekte olan yasa teklifine terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi, silahların tamamen devreden çıkarılması, bölgesel güvenlik düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve demokratik siyasetin güçlenmesiyle birlikte, cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandığı yeni bir dönemin başlayacağı düşüncesiyle destek vereceğimizi ifade ediyoruz."

11.25 İYİ PARTİ TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİ

Terörsüz Türkiye yasasına karşı oy kullanacağını duyuran İYİ Parti'de milletvekilleri oturuma Türk bayraklı atkı takarak katıldı.

Vekiller ayrıca sıralarına Türk bayrağı koydu.

11.12 TARİHİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından başlatıldı.

11.00 BAHÇELİ GENEL KURULA GELDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ‘çerçeve yasa’ teklifinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’na geldi.

10.30 YENİDEN REFAH KARAR DEĞİŞTİRDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin “çerçeve yasa” teklifine “çekimser” oy vereceğini açıkladı.

Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK/KCK üyesi teröristlerin akıbeti ile ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli, 'çerçeve yasa'nın af kapsamı doğrudan referanduma götürülmelidir. Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz" dedi.

OTURUM 11.00'DE BAŞLAYACAK

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 11.00'de toplanacak.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti.

BİR MADDEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Teklifin komisyon aşamasındaki tek değişiklik 2. Madde’de oldu. Kanun kapsamına giren “örgüt”ün tanımladığı 2. Madde üzerine AK Parti ve MHP’nin ortak önergesinin kabulüyle yasada ifade edilen örgütün “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” kapsadığına işaret eden fıkra, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN OYLAMAYA GEÇİLECEK

Teklif bugün Meclis'te görüşülecek. Teklifin tamamı üzerinde yapılacak değerlendirmenin ardından maddeler oylanacak.

Genel Kurul toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

KRİTİK KARARI MGK VERECEK

Teklife göre PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

Kanun hükümleri, "PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 7 Şubat 2013 tarihli ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları" kapsayacak.

MECLİS TATİLE GİRECEK

TBMM, 1 Ekim 2025’de başladığı ve 1 Temmuz’dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Bu teklifin kanunlaşmasından sonra Meclis tatile girecek.

Kaynak: Haber Merkezi