TBMM'de Oturum Planı Yeniden Değişti; İYİ Parti, MHP ve DEM Detayı Dikkati Çekti

TBMM Genel Kurulu’nda oturum planı yeniden değişti

İYİ Parti’deki kan kaybı, Meclis’teki yerini değiştirdi

MHP, Meclis’te tekrar DEM ile komşu oldu

İYİ Parti’de bir süredir yaşanan kan kaybının ardından milletvekili sayısı 30’a kadar düştü. Bu kan kaybı da İYİ Parti’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki yerinin değişmesine neden oldu.

Ünsal Ergel/ANKARA

TBMM’de 28. Dönemin 3. Yasama yılında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Genel Kurul oturum planı değişti. Partilerin seçimlerde çıkardığı milletvekili sayılarına göre düzenlenen TBMM Genel Kurulu oturum planı, geçtiğimiz yıl Saadet Partisi’nin Gelecek Partisi ile oluşturduğu Saadet Grubu nedeniyle değişmişti. Bu defa ise oturum planı İYİ Parti’de yaşanan kan kaybından dolayı oldu.

BAHÇELİ, 1 SIRAYI VERMİŞTİ

Saadet Grubu’nun kurulmasının ardından uzun bir süre yer krizi yaşanmış, krizi MHP Lideri Devlet Bahçeli müdahale ederek çözmüştü.

Siyasi parti gruplarının arkalarındaki boş koltuklarda oturan 20 Saadet Partisi milletvekilleri için devreye giren Bahçeli, grubunun 1 sıra koltuğu Saadet Partisi’ne vererek krizi önemli bir jest yapmıştı.

Hatta Bahçeli’nin bu hamlesini TBMM kulislerinde bazı milletvekilleri, “DEM Parti ile arasına Saadet Partisi’ni alarak komşuluktan kurtardı” şeklinde yorumlanmıştı.

İYİ PARTİ 1 SIRA KAYBETTİ

Son dönemde çalkantılı günler yaşayan İYİ Parti, 2023 seçimlerinde çıkardığı 43 milletvekilinden 13 tanesini kaybetti. Bu kan kaybı İYİ Parti’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki yerini de etkiledi. Daha önce 3 sıra sandalyeye sahip olan İYİ Parti, 1 sırasını MHP’ye devretmek zorunda kaldı. Böylece MHP, oturma planında tekrar 3 sıra koltuğa sahip oldu.

MHP, TEKRAR DEM’E KOMŞU OLDU

TBMM Genel Kurulu’nun açılış töreninde DEM Grubu’nu ziyaret ederek selamlaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bu tavrı çok konuşulmuştu. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan yeni düzenlemede ile de DEM ile MHP eskisi gibi tekrar komşu oldu. TBMM Başkanlığı, yeni oturum planına göre Saadet Partisi’ni en küçük siyasi parti grubu olarak en başa alınırken, sırayla İYİ Parti, MHP, DEM, CHP ve AK Parti şeklinde oturup sıralaması yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem