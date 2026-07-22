TBMM'de 'Çerçeve Yasa' Turu Sürüyor: Numan Kurtulmuş, Dervişoğlu ile Görüştü

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme, saat 13.00'te başladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi.

SON DURAK AK PARTİ OLACAK

Kurtulmuş'un bu görüşmenin ardından saat 15.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşmesi bekleniyor.

'ÇERÇEVE YASA' TURU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, temmuz sonu ya da ağustos ayı başında TBMM'ye getirilmesi beklenen 'çerçeve yasa' kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle 'uzlaşı' ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Kurtulmuş bu kapsamda dün, MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi