TBMM'de 'Çerçeve Yasa' Turu Sürüyor: Numan Kurtulmuş, Dervişoğlu ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik aşaması olarak görülen 'çerçeve yasa' süreci kapsamında başlattığı siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. Dün, MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve CHP ile görüşen Kurtulmuş bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş'un son teması ise AK Parti ile olacak.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme, saat 13.00'te başladı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi.
SON DURAK AK PARTİ OLACAK
Kurtulmuş'un bu görüşmenin ardından saat 15.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşmesi bekleniyor.
'ÇERÇEVE YASA' TURU
TBMM Başkanı Kurtulmuş, temmuz sonu ya da ağustos ayı başında TBMM'ye getirilmesi beklenen 'çerçeve yasa' kapsamında TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle 'uzlaşı' ziyaretleri gerçekleştiriyor.
Kurtulmuş bu kapsamda dün, MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.
Kaynak: Haber Merkezi