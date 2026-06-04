TBMM Raporunda Dikkat Çeken Veriler: Suça Sürüklenen Çocuklarda Alkol ve Madde Kullanımı Alarm Veriyor

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TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı kapsamlı raporda çocuk suçluluğuna ilişkin çarpıcı veriler paylaşıldı. 800 sayfayı aşan raporda, suça sürüklenen çocuklar arasında alkol ve uyuşturucu kullanım oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığı vurgulandı.

ÇOCUKLARDA BAĞIMLILIK ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Komisyon tarafından Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan toplam 4 bin 989 çocuk üzerinde araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre 12-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 83,4’ünün sigara kullandığı belirlendi. Raporda çocukların yüzde 47,3’ünün alkol, yüzde 52,9’unun ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının tespit edildiği ifade edildi. Veriler, bağımlılık sorunlarının çocukları suça sürükleyen önemli etkenlerden biri olduğunu ortaya koydu.

'AİLE TERAPİSTİ' MODELİ ÖNERİSİ

Raporda aile içi sorunların çocukların suça yönelmesinde etkili olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde “aile terapisti” uygulamasının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması önerildi. Ayrıca ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik profesyonel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

CEZA İNDİRİMLERİNE DÜZENLEME ÖNERİSİ

Komisyon raporunda, çocukların alkol veya uyuşturucu etkisi altında işlediği ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda hafifletici hükümlerin uygulanmaması gerektiği ifade edildi. Kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda uygulanacak ceza indirimlerinin ise hâkimin takdirine bırakılması önerildi.

TÜTÜN VE DİJİTAL BAĞIMLILIK VURGUSU

Raporda, 2009 yılı sonrası doğan bireylere tütün ve tütün ürünlerinin ömür boyu satışının yasaklanması önerisi de yer aldı. Öte yandan çevrim içi kumar, yasa dışı bahis, dijital şiddet ve madde kullanımını özendiren içeriklere karşı özel izleme ve hızlı müdahale sistemlerinin kurulması gerektiği belirtildi. Kapalı sohbet grupları ve oyun platformlarına yönelik siber denetimlerin artırılması için yeni yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Sabah