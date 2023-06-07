TBMM Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00’de geçici başkanlık görevini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlığında toplandı. Bugün TBMM Başkanlığı için seçim yapılacak.



TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.



Partilerin adayları şöyle:

AKP ve MHP: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

CHP: Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

Yeşil Sol Parti: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı

DEVA: İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Gelecek Partisi: Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

TİP: Hatay Milletvekili Can Atalay

Can Atalay, mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem